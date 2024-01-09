Кулеба поділився очікуваннями від завтрашнього засідання Ради Україна-НАТО

На засіданні Ради Україна-НАТО завтра в середу, 10 січня, українська сторона сподівається на швидкі зобов'язання країн-партнерів щодо надання допомогти протиповітряній обороні ЗСУ для відбиття масованих атак російських окупантів, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Politico.

"Перш за все ми очікуємо від зустрічі прискорення прийняття важливих рішень щодо подальшого зміцнення можливостей протиповітряної оборони України" , - зазначив він.

Чиновник додав, що йдеться як про сучасні системи, так і стосовно боєприпасів для них.

Також Кулеба висловив вдячність України всім партнерам, які продовжують надавати засоби для захисту неба.

На фоні нещодавніх російських повітряних атак, що спрямовані, зокрема, на виснаження оборонних ресурсів ЗСУ, Кулеба просить союзників регулярно надсилати боєприпаси для поповнення запасів ППО.

"Забезпечення регулярних поставок ракет для систем Patriots, IRIS-T, NASAMS та інших є головним пріоритетом, який має бути завершено сьогодні, не завтра. Крім того, чим успішніша протиповітряна оборона України, тим менша ймовірність того, що російська ракета або безпілотник випадково залетять у прикордонний повітряний простір НАТО" , - зазначив він

Також Кулеба висловив думку, що "нашим союзникам має сенс мобілізувати всі наявні сили для зміцнення протиповітряної оборони України вже зараз".

Рада Україна-НАТО

Нагадаємо, Рада Україна-НАТО - це форум, у рамках якого можуть відбуватися консультації між нашою країною та країнами-членами Північноатлантичного альянсу на різних рівнях.

Ключовими предметами обговорення таких засідань є питання безпеки, зокрема війна Росії проти України.

Завтра у Брюсселі заплановане проведення засідання Ради Україна-НАТО у відповідь на нещодавнє зростання повітряних атак та масованих ударів з боку російських загарбників по українських містах та цивільним об'єктах, внаслідок чого були сотні поранених та загиблих.

Масовані удари РФ по Україні

Нагадаємо, 29 грудня 2023 року російські терористи влаштували масовану атаку по Україні, використавши близько 160 ракет різних типів, окрім "Калібрів". Сили ППО ЗСУ тоді збили 114 ворожих повітряних цілей.

2 січня російські окупанти вночі випустили 35 дронів-камікадзе по Україні, які були всі збиті. Після цього загарбники уже вранці випустили 99 ракет різних типів, зокрема аеробалістичні "Кинджали". Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що сили ППО 2 січня збили 72 ракети, у тому числі всі 10 "Кинджалів".

У НАТО тоді відреагували на ракетний і дроновий терор з боку російських окупантів, та рішуче засудили удари по мирних містах та цивільних об'єктах в Україні. У заяві йшлося, що країни-члени Альянсу продовжать зміцнювати протиповітряну оборону ЗСУ.

Додамо, що вночі та вранці 8 січня російські інтервенти атакували Україну дронами-камікадзе Shahed і понад 50 ракетами різних типів. Силам ППО ЗСУ вдалося знищити 26 ворожих цілей.