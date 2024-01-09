Умєров та Залужний відвідали позиції Сил оборони поблизу Куп'янська

Міністр оборони Рустем Умєров разом з головнокомандувачем ЗСУ генералом Валерієм Залужним і начальником Генерального штабу генерал-лейтенантом Сергієм Шапталою відвідали позиції Сил оборони в районі Куп’янська, повідомляє Українська правда.

Проце повiдомила пресслужба Міноборони.

Зазначається, що командувач ОСУВ "Хортиця" генерал-полковник Олександр Сирський ознайомив із ситуацією довкола Куп’янська, де українські воїни відбивають постійні спроби ворога атакувати.

У Міноборони кажуть, що успіхів у російських окупантів на цьому напрямку немає.

"Мав честь зустрітися з командирами підрозділів, які воюють на цьому напрямку зараз. Доповіли про ситуацію, поточні виклики. Рішення будуть ухвалені найближчим часом – ворогу не сподобається".