Умєров та Залужний відвідали позиції Сил оборони поблизу Куп'янська
Міністр оборони Рустем Умєров разом з головнокомандувачем ЗСУ генералом Валерієм Залужним і начальником Генерального штабу генерал-лейтенантом Сергієм Шапталою відвідали позиції Сил оборони в районі Куп’янська, повідомляє Українська правда.
Проце повiдомила пресслужба Міноборони.
Зазначається, що командувач ОСУВ "Хортиця" генерал-полковник Олександр Сирський ознайомив із ситуацією довкола Куп’янська, де українські воїни відбивають постійні спроби ворога атакувати.
У Міноборони кажуть, що успіхів у російських окупантів на цьому напрямку немає.
"Мав честь зустрітися з командирами підрозділів, які воюють на цьому напрямку зараз. Доповіли про ситуацію, поточні виклики. Рішення будуть ухвалені найближчим часом – ворогу не сподобається".