Кабмін призначив виконуючого голови правління "Енергоатому"

Кабінет міністрів призначив президента ДП "НАЕК "Енергоатом" Петра Котіна виконуючим обов‘язки голови правління новоствореного АТ "НАЕК "Енергоатом", повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба компанії із посиланням на оприлюднену 9 січня постанову Кабміну від 29 грудня 2023 року.

Також уряд призначив виконуючими обов’язки членів правління компанії Хартмута Якоба, Юрія Шейка та Олександра Остаповця.

Якоб до цього був віцепрезидентом "Енергоатома", Шейко - т.в.о. першого віцепрезидента - технічного директора компанії, Остаповець - генеральним інспектором-директором з безпеки.

"Постановою передбачено, що товариство є правонаступником всіх майнових і немайнових прав та обов’язків ДП "НАЕК "Енергоатом". Його відокремлені підрозділи продовжують функціонувати як відокремлені підрозділи товариства (філії, представництва)" , - йдеться у повідомленні.

Кабмін також затвердив статут АТ "НАЕК "Енергоатом", положення про наглядову раду та положення про принципи формування наглядової ради компанії.

Також ухвалене рішення про емісію акцій АТ. Запланований розмір статутного капіталу становить 306,245 млрд грн.

Нагадаємо:

Кабмін ухвалив рішення про перетворення ДП "Енергоатом" на акціонерне товариство. 100% акцій буде належати державі, вся власність "Енергоатому" збережеться.

1 грудня 2023 року Міністерство енергетики оголосило про укладення угоди з компанією ТОВ "Екзекьютів Серч Юкрейн", яка здійснюватиме пошук кандидатів на посади незалежних членів наглядової ради "Енергоатому".

Нацагентство з питань запобігання корупції розпочало процедуру моніторингу способу життя президента "Енергоатому" Петра Котіна, на тещу якого в 2023 році було записано маєток під Києвом за майже 7 млн грн.