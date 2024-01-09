Україна вперше законтрактувала роботизовані турелі "Шабля"

Україна на державному рівні вперше законтрактувала дистанційно-керовані бойові модулі "Шабля" вітчизняного виробництва. Сили оборони вже використовують ці роботизовані турелі на фронті, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні віцепрем'єра, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова в Telegram.

"Технологічно посилюємо армію з Brave1 — держава вперше законтрактувала роботизовані турелі "Шабля"" , — йдеться у заяві міністра.

Він уточнив, що дана куленепробивна автоматизована система під кулемети допомагає бійцям дистанційно знищувати противника. Це також дозволяє зберегти життя та здоров'я самих військових під час виконання бойових задач.

"Шабля — це інновація і приклад зброї сучасної війни. Розробка перейшла зі стартапу в сталий проєкт, який контрактує держава" , — зазначив міністр.

Глава Мінцифри додав, що задачею відомства є допомога у створенні інновації, аби вони "швидше доходили до поля бою, швидше застосовувались, ми отримували зворотний звʼязок і цих інновацій більшало".

Федоров закликав громадян та організації, у яких є розробки, що можуть змінити ситуацію на полі бою, долучатися до Brave1 (https://brave1.gov.ua/) та отримувати гранти.

Зазначимо, що бойовий модуль застосовують для ведення розвідки задля виявлення цілей на полі бою та ураження живої сили ворога, боротьби з легкоброньованою технікою та вогневими позиціями противника.

Бойовий комплекс діє дистанційно за допомогою пульта управління. Це дозволяє вести бій на відстані і зберігати життя захисників.

Дистанційно-керований бойовий модуль "Шабля" створений компанією Global Dynamics зі Львова. Турель призначена для ведення бою з різного озброєння: 7,62-мм або 12,7 мм кулемет, 40 мм гранатомет.

Крім того, ця автоматична турель оснащена тепловізором та дальноміром, що дозволяє виявляти цілі на відстані до 2 кілометрів.