Зеленський обговорив з Дудою блокаду кордону та "гарантії безпеки"
Президент Володимир Зеленський у вівторок, 9 січня, провів телефонну розмову з польським візаві Анджеєм Дудою, повідомляє Європейська правда.
Про це сповістив Офіс президента.
Зеленський подякував за підтримку Польщею відкриття переговорів про членство України в ЄС та обговорив із Дудою забезпечення фінансової та політичної підтримки Києва з боку Євросоюзу.
Торкнулись лідери і двосторонніх питань.
"Наш спільний кордон має бути справжнім європейським кордоном. Кордоном єдності. Не має бути кордонів між нашими народами", – цитує Зеленського Офіс президента, не наводячи подробиць.
Також президенти обговорили прийдешній саміт НАТО у Вашингтоні й оборонну співпрацю, зокрема приєднання Польщі до спільної декларації лідерів "Групи семи" про безпекові зобов’язання для України.
Зеленський окремо подякував Дуді за підтримку "формули миру" й участь польського представника в прийдешній зустрічі на рівні радників лідерів держав у Давосі.
Нагадаємо, за останні місяці у відносинах Києва та Варшави накопичилась низка проблем – від ембарго Польщі на імпорт української сільгосппродукції до блокування кордону польськими перевізниками.
Минулого тижня голова МЗС Дмитро Кулеба анонсував контакти з Польщею "на всіх рівнях" для вирішення двосторонніх проблем.