Геращенко подала судовий позов проти спікера Верховної Ради

Народна депутатка від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко подала в суд на голову Верховної Ради Руслана Стефанчука через його "бездіяльність" у питанні закордонних відряджень, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні Геращенко в соцмережах.

За її словами, спікер парламенту "зірвав" її участь в спостережній місії ПА ОБСЄ на парламентських виборах в Польщі, а також участь в осінній Асамблеї ОБСЄ та політасамблеї ЕРР.

Водночас, каже парламентарка, депутати від "Слуги народу" змогли відвідувати закордонні заходи.

Також Геращенко стверджує, що Стефанчук формує делегації для участі в закордонних заходах, "керуючись власними симпатіями". Це, за її словами, "руйнує парламентаризм".

Депутатка заявила, що такі самі позови цього тижня подадуть її колеги, однак не уточнила, про кого саме йдеться.

Раніше спікер парламенту Стефанчук відповів на скарги від депутатів щодо ненадання дозволів на відрядження, заявивши про маніпулювання.

Так, народна депутатка Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила, що її та ще двох парламентарок — Ірину Геращенко та Марію Іонову — влада не випустила до США, де вони начебто мали заплановані зустрічі з американськими посадовцями.

П’ятий президент України та народний депутат Петро Порошенко також заявив, що не зміг виїхати у закордонне відрядження, попри дозвіл за підписом голови Верховної Ради Руслана Стефанчука. Згодом перший заступник Стефанчука Олександр Корнієнко підтвердив, що це він скасував закордонне відрядження Порошенка.