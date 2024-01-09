Президент Володимир Зеленський розповів, які питання розглядалися на Ставці верховного головнокомандувача у вівторок. Зокрема, на ній йшлося про перспективи постачання зброї і військової техніки на 2024 рік, повідомляє Українська правда.

Про це говорить вечірнє відеозвернення Зеленського.

"Звичайно, розглянули постачання, яке очікуємо цьогоріч. Попри всю наявну проблематику у світі наш акуратний, чіткий підхід до кожної потреби, до кожної можливості здатен забезпечити Сили оборони всім необхідним".

За словами президента, ця Ставка була особливою. На ній були присутні всі основні командувачі та керівники операцій.

На засіданні детально проаналізували забезпечення військ снарядами і дронами. Дійшли висновку, що уся логістика має стати швидшою.

Проговорили також відкриття нових ліній виробництва зброї та боєприпасів в Україні, на своїх підприємствах та разом з партнерами.

Окремо і детально проаналізували роботу Повітряних сил, результати збиття російських ракет і дронів, а також посилення української ППО.

Зеленський зауважив, що санкції світу працюють, і "є чіткі свідчення" гальмування російської оборонної промисловості. Але, щоб результат санкцій був стовідсотковий, мають бути повністю перекриті схеми обходу санкцій.

"Кожен тиждень – менше можливостей для Росії. Кожен тиждень – більше можливостей для України".