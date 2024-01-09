Трамп погрожував вийти з НАТО та залишити Європу без допомоги у разі нападу – Єврокомісар

Єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон розповів, що Дональд Трамп, ще будучи президентом США, на зустрічі заявив європосадовцям, що Штати вийдуть з НАТО і що Європа не має розраховувати на допомогу у разі війни, повідомляє Європейська правда.

Про це Бретон сказав на панельній дискусії щодо безпекових викликів, організованій групою Європарламенту Renew Europe.

Єврокомісар згадав цей епізод у відповіді на запитання про те, чи усвідомили у європейських компаніях оборонпрому необхідність серйозно збільшувати виробництво.

За його словами, нагальне розуміння такої потреби з’явилося з початком повномасштабної війни Росії проти України, але перший "тривожний дзвінок" пролунав ще під час переговорів з тодішнім президентом США Дональдом Трампом у 2020 році.

Бретон навів приблизні слова Трампа на зустрічі з президенткою Євркомісії Урсулою фон дер Ляєн у січні 2020 року, де він також був присутній.

"Дональд Трамп сказав Урсулі: "Ви маєте розуміти, що якщо на Європу нападуть, ми в жодному разі не прийдемо вам на допомогу. І, між іншим, НАТО взагалі "мертвий" і ми вийдемо з НАТО", – згадує єврокомісар.

За його словами, після того Трамп додав, що Німеччина винна США мільярди доларів, які свого часу не інвестувала в оборону як союзник у НАТО.

"Це було дуже серйозним тривожним дзвінком. І це може повторитися. Тож зараз ми краще ніж будь-коли розуміємо, що ми – сам на сам. Звісно, майже всі ми – члени НАТО, і у нас є союзники. Але у нас немає інших варіантів, окрім як різко збільшувати виробництво – щоб бути готовими, що б не трапилось", – сказав єврокомісар.

За словами Бретона, це розуміння є і у європейських виробників, і в усіх європейських столицях, навіть у Будапешті.

Нагадаємо, єврокомісар закликав країни ЄС тиснути на ОПК для нарощення виробництва снарядів для України. Він висловив впевненість, що ЄС до весни може вийти на виробництво понад 1 млн боєприпасів за рік і виконати обіцянку про "мільйон снарядів для України", якщо для цього докласти достатньо зусиль.