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ЗМІ: Канада не передала Україні систему ППО, яку обіцяла рік тому

ЗМІ: Канада не передала Україні систему ППО, яку обіцяла рік тому
Фото: Soldatnytt

Влада Кадани досі не передала Україні комплекси ППО NASAMS, які обіцяла пожертвувати ще в січні минулого року, повідомляє Ділова столиця.

Канада оголосила про плани пожертвувати Україні систему протиракетної оборони "земля-повітря" NASAMS вартістю $406 млн 10 січня 2023 року з посиланням на CTVnews.

Майже рік потому одна з двох компаній, які брали участь у створенні системи NASAMS, заявила, що не має контракту з Канадою.

Згідно з планом, Канада сплатить уряду США загальну вартість, а США мають укласти угоду про продаж військової техніки за кордоном безпосередньо з Україною. Така домовленість дозволяє Канаді уникнути звернення до уряду США для подальшого схвалення відправки системи в Україну, яка потрібна щоразу, коли американські військові технології продаються за межі країни.

Хоча Канада оплатила систему NASAMS у березні минулого року, поки невідомо, коли саме вона потрапить до України. Представник Міністерства оборони Канади сказав, що департамент працює зі своїми американськими партнерами, щоб визначити часові рамки.

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