Медики виявили у голови Пентагону Остіна захворювання на рак
Медики виявили у голови Пентагону Ллойда Остіна захворювання на рак. Його прооперували, повідомляє РБК-Україна.
Про це у Twitter написала кореспондентка Politico Лара Селігман.
За даними медиків, захворювання раку простати у Остіна було виявлено на початку грудня 2023 року. Вже 22 грудня він пройшов "мінімально інвазивну хірургічну процедуру" під назвою простатектомія для лікування раку.
Первинне обстеження Остіна виявило у нього інфекцію сечовивідних шляхів. Тому його було госпіталізовано, а 2 січня було прийнято рішення перевести його в реанімацію для ретельного спостереження та підвищеного рівня догляду.
Секретність госпіталізації Остіна
Відомо, що президент США Джо Байден, а також заступники Остіна дізналися про його госпіталізацію лише через три дні після цього.
Водночас така секретність суперечить звичайній практиці з президентом та іншими високопосадовцями США та членами уряду.
А ось 7 січня сам Остін повідомив, що вже вилікувався і з нетерпінням чекає найближчого повернення до Пентагону.
Хто такий Ллойд Остін
У 2020 році президент США призначив Остіна на посаду міністра оборони США. Він став першим в історії афроамериканцем, котрий очолив Пентагон. До цього Остін обіймав пости у радах директорів кількох комерційних компаній, зокрема Raytheon Technologies та Nucor.
А ось у 2016 році він залишив військову службу. До того він з 2013 року обіймав пост командувача Центрального Командування ЗС США.
Варто зауважити, що Остін є ключовою фігурою, від якої залежить надання допомоги Україні від США.