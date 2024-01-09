Медики виявили у голови Пентагону Остіна захворювання на рак

Медики виявили у голови Пентагону Ллойда Остіна захворювання на рак. Його прооперували, повідомляє РБК-Україна.

Про це у Twitter написала кореспондентка Politico Лара Селігман.

За даними медиків, захворювання раку простати у Остіна було виявлено на початку грудня 2023 року. Вже 22 грудня він пройшов "мінімально інвазивну хірургічну процедуру" під назвою простатектомія для лікування раку.

Первинне обстеження Остіна виявило у нього інфекцію сечовивідних шляхів. Тому його було госпіталізовано, а 2 січня було прийнято рішення перевести його в реанімацію для ретельного спостереження та підвищеного рівня догляду.

Секретність госпіталізації Остіна

Відомо, що президент США Джо Байден, а також заступники Остіна дізналися про його госпіталізацію лише через три дні після цього.

Водночас така секретність суперечить звичайній практиці з президентом та іншими високопосадовцями США та членами уряду.

А ось 7 січня сам Остін повідомив, що вже вилікувався і з нетерпінням чекає найближчого повернення до Пентагону.

Хто такий Ллойд Остін

У 2020 році президент США призначив Остіна на посаду міністра оборони США. Він став першим в історії афроамериканцем, котрий очолив Пентагон. До цього Остін обіймав пости у радах директорів кількох комерційних компаній, зокрема Raytheon Technologies та Nucor.

А ось у 2016 році він залишив військову службу. До того він з 2013 року обіймав пост командувача Центрального Командування ЗС США.

Варто зауважити, що Остін є ключовою фігурою, від якої залежить надання допомоги Україні від США.