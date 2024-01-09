Прощання з поетом та військовим Кривцовим пройде у Києві 11 січня

Прощання з поетом та військовим Максимом Кривцовим відбудеться 11 січня у Києві та 12 січня у його рідному місті Рівне, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють друзі Кривцова у соцмережах.

Прощання Максимом Кривцовим відбудеться в Києві 11 січня о 12.00 в Михайлівському соборі, після відспівування процесія рушить на Майдан.

У Рівному – 12 січня орієнтовно о 10:00 на Майдані Незалежності.

Довідково: Максим Кривцов – автор книги "Вірші з бійниці", визнаної однією з найкращих українських книжок 2023 року за версією українського ПЕН.

Він пішов на війну добровольцем у 2014 році. Згодом працював у Центрі реабілітації та реадаптації учасників АТО та ООС і Veteran Hub. Після повномасштабного вторгнення росіян у 2022-му повернувся на фронт.

7 січня стало відомо, що він загинув.