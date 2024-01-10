The Time назвав "розділену Україну" одним з глобальних ризиків

Журнал The Time оприлюднив список "Топ-10 глобальних ризиків на 2024 рік". Третє місце у ньому посіла "Розділена Україна", повідомляє Українська правда.

У виданні наголосили, що вторгнення Росії в Україну залишається історичною невдачею. НАТО посилюється новими членами Фінляндією та Швецією. ЄС відкрив процес вступу України, Росія зіткнулася з 11 раундами санкцій, наближаються нові, а половину її суверенних активів було заморожено — гроші, ймовірно, будуть використані для відновлення України. Європа більше не купує російські енергоносії.

"Цього року Україна буде де-факто розділена, і Росія тепер має ініціативу на полі бою та матеріальну перевагу. 2024 рік є переломним моментом у війні: і якщо Україна не вирішить свої проблеми з живою силою, не збільшить виробництво зброї та найближчим часом не розробить реалістичну військову стратегію, її територіальні втрати можуть виявитися постійними та цілком можуть збільшитися" , – йдеться в публікації.

Зазначається, що Київ сильно постраждав від зменшення політичної та матеріальної підтримки Сполучених Штатів, і перспективи європейської допомоги лише трохи кращі. Україна відчайдушно потребує додаткових військ.

З усіх цих причин, вважають у The Time, цього року Київ піде на більші військові ризики, включаючи удари по більшій кількості цілей у Росії, що спровокує безпрецедентну відповідь Росії та може втягнути НАТО в конфлікт.

Серед інших глобальних ризиків The Time на 2024 рік: