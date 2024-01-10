The Time назвав "розділену Україну" одним з глобальних ризиків
Журнал The Time оприлюднив список "Топ-10 глобальних ризиків на 2024 рік". Третє місце у ньому посіла "Розділена Україна", повідомляє Українська правда.
У виданні наголосили, що вторгнення Росії в Україну залишається історичною невдачею. НАТО посилюється новими членами Фінляндією та Швецією. ЄС відкрив процес вступу України, Росія зіткнулася з 11 раундами санкцій, наближаються нові, а половину її суверенних активів було заморожено — гроші, ймовірно, будуть використані для відновлення України. Європа більше не купує російські енергоносії.
"Цього року Україна буде де-факто розділена, і Росія тепер має ініціативу на полі бою та матеріальну перевагу. 2024 рік є переломним моментом у війні: і якщо Україна не вирішить свої проблеми з живою силою, не збільшить виробництво зброї та найближчим часом не розробить реалістичну військову стратегію, її територіальні втрати можуть виявитися постійними та цілком можуть збільшитися", – йдеться в публікації.
Зазначається, що Київ сильно постраждав від зменшення політичної та матеріальної підтримки Сполучених Штатів, і перспективи європейської допомоги лише трохи кращі. Україна відчайдушно потребує додаткових військ.
З усіх цих причин, вважають у The Time, цього року Київ піде на більші військові ризики, включаючи удари по більшій кількості цілей у Росії, що спровокує безпрецедентну відповідь Росії та може втягнути НАТО в конфлікт.
Серед інших глобальних ризиків The Time на 2024 рік:
- Криза та розкол у США через президентські вибори та можливість перемоги Трампа.
- Розширення бойових дій на Близькому Сході.
- Вихід штучного інтелекту з-під контролю.
- Країни-ізгої: Росія, Північна Корея та Іран посилюватимуть можливості одна одної та діятимуть все більш скоординованими та руйнівними способами на глобальній арені.
- Економіка Китаю не відновиться.
- Боротьба за корисні копалини.
- Глобальна інфляція, що почалася у 2021.
- Екстремальні погодні явища, що спричинять відсутність продовольчої безпеки, посилять нестачу води, порушать логістику, розповсюдять хвороби та сприятимуть міграції та політичній нестабільності.
- Невизначеність та втрати для компаній та корпорацій.