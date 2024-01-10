ISW: У РФ знову хочуть створити "буферну зону" на Харківщині
У Росії відновили заклики до широкомасштабної наступальної операції в Харківській області для створення "буферної зони" з Бєлгородською областю. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Українська правда.
Військові аналітики зазначили, що це робиться незважаючи на ймовірну нездатність російських військових провести операцію із захоплення значної території в Харківській області в найближчій перспективі.
Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив 9 січня, що російські війська зроблять усе можливе, щоб не допустити обстрілів Бєлгородської області з боку України.
Російські джерела, скориставшись коментарем Пєскова, закликали російські війська створити "буферну зону" глибиною до 15 кілометрів у Харківській області, щоб відсунути українські РСЗВ та артилерію від кордону з Бєлгородською областю.
Російські ультранаціоналісти регулярно закликали до подібної операції влітку 2023 року на тлі широкого невдоволення транскордонними рейдами проукраїнських сил у Бєлгородську область.
ISW вважає, що російське вторгнення на 15 кілометрів у глибину і кілька сотень кілометрів у ширину було б масштабною операцією, яка вимагала б угруповання сил, набагато більшого і значно краще забезпеченого ресурсами, ніж війська, які зосереджені вздовж усього кордону з Україною, а найменше - в Бєлгородській області.
ISW вже оцінював, що російські війська можуть активізувати зусилля із захоплення Куп'янська Харківської області протягом найближчих тижнів, і що російське угруповання на Куп'янському напрямку виглядає більш пристосованим для проведення інтенсивних наступальних дій, ніж деінде в Україні або вздовж кордону.
Російські військові наразі здатні провести лише тактичні дії в Харківській області. І вони слугуватимуть для відволікання і фіксації українських сил від можливих російських оперативних зусиль на Куп'янському напрямку.
Ключові висновки ISW за 9 січня
- Опитування громадської думки щодо ставлення українців до українського уряду і військових вказує на те, що суспільство в переважній більшості підтримує українських військових і їхнє керівництво, відчуваючи при цьому напруженість, характерну для суспільства, яке веде екзистенційну оборонну війну.
- Нове незалежне опитування, проведене Національним центром вивчення громадської думки (NORC) Чиказького університету, показало, що президент Росії Володимир Путін зберігає сильну внутрішню підтримку свого режиму і війни в Україні, незважаючи на відносно погані економічні умови і рівень життя в Росії.
- Жорстка реакція російських ультранаціоналістів на гендерну інтеграцію в українській армії свідчить про постійний перехід Росії до культурно-ідеологічного світогляду, який спрямований на відновлення жорстких і традиційних гендерних ролей і викриває розриви між можливостями Росії та України мобілізувати свої суспільства.
- Речник Повітряних сил Збройних сил України полковник Юрій Ігнат повідомив, що Україна відчуває нестачу зенітних керованих ракет після кількох нещодавніх великих ударів російських ракет і безпілотників по Україні.
- Російські джерела продовжують скаржитися на постійні проблеми з управлінням і зв'язком, що знижують боєздатність російських військ на східному (лівому) березі Херсонської області.
- Російські джерела відроджують давні заклики до широкомасштабної російської наступальної операції в Харківській області для створення "буферної зони" з Бєлгородською областю, незважаючи на ймовірну нездатність російських військових провести операцію із захоплення значної території в Харківській області в найближчій перспективі.
- Нещодавня риторика Кремля та російських ЗМІ, спрямована на погрози Молдові, ймовірно, продовжує заохочувати лідерів проросійських сепаратистів у Молдові до спроб посіяти політичну нестабільність і розкол у країні.
- Агентство Bloomberg повідомило, що офіційні представники України, країн "Великої сімки", Індії, Туреччини, Саудівської Аравії та інших невизначених країн провели зустріч в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, 16 грудня, щоб заручитися підтримкою українських умов для переговорів з Росією.
- Російські війська здійснили підтверджені просування на південний захід від Донецька, позиційні бої тривають вздовж усієї лінії фронту.
- Російські військові знущаються над громадянами Сербії, яких російські офіційні особи завербували для служби в російських формуваннях в Україні.
- Російські окупаційні чиновники продовжують систематичні утиски мешканців окупованого Криму, використовуючи правоохоронні та адміністративні засоби.