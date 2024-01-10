Курс валют НБУ на 10 січня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 10 січня 2024 року

Курс долара порівняно з 9 січня підвищився на 3 коп до 38.23 за 1 долар.

Євро подорожчав на 2 коп. до 41.82 за 1 євро.

Курс рубля виріс на 6 коп. до 4.26 за 10 рублів.

Фунт стерлінгів подорожчав на 12 коп. до 48.65 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк не змінився, і його курс становив 44.92 за 1 швейцарський франк. Курс швейцарського франка залишається незмінним із 9 січня 2024 року.

Польський злотий подорожчав на 1 коп. до 9.63 за 1 польський злотий.