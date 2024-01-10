Курс валют НБУ на 10 січня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 10 січня 2024 року
Курс долара порівняно з 9 січня підвищився на 3 коп до 38.23 за 1 долар.
Євро подорожчав на 2 коп. до 41.82 за 1 євро.
Курс рубля виріс на 6 коп. до 4.26 за 10 рублів.
Фунт стерлінгів подорожчав на 12 коп. до 48.65 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк не змінився, і його курс становив 44.92 за 1 швейцарський франк. Курс швейцарського франка залишається незмінним із 9 січня 2024 року.
Польський злотий подорожчав на 1 коп. до 9.63 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|38.225 300
|EUR
|Євро
|41.818 500
|RUB
|Рубль
|0.425 590
|GBP
|Фунт стерлінгів
|48.653 200
|CHF
|Швейцарський франк
|44.918 100
|PLN
|Польський злотий
|9.630 500