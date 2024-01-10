РФ продовжує використовувати ракети з КНДР для обстрілів України – Білий дім

Сполучені Штати мають докази того, що російські сили протягом останніх днів продовжували застосовувати балістичні ракети північнокорейського виробництва по мирних містах України. Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Укрінформ.

"Як я говорив з цієї трибуни минулого тижня, КНДР недавно передала Росії пускові установки та кілька десятків балістичних ракет. Відтоді Росія застосувала ці ракети проти України впродовж минулого тижня" , – зауважив представник Білого дому.

Він нагадав, що американська сторона вже повідомляла про перший відомий запуск Росією по Україні північнокорейської балістичної ракети 30 грудня. Пізніше, 2 січня Росія застосувала близько десяти ракет по Запоріжжю, Києву, Харкову та інших містах.

"Потім, 6 січня російські війська знову запустили кілька північнокорейських балістичних ракет по Україні. Ми досі оцінюємо наслідки цих ударів, але можемо підтвердити, що принаймні одна з них поцілила по Харкову" , - наголосив представник Білого дому.

У зв’язку з цим він повідомив, що Сполучені Штати приєдналися до спільної заяви глав зовнішньополітичних відомств 47 країн, яка засуджує експорт з КНДР та закупівлю Росією північнокорейських балістичних ракет, а також застосування цих озброєнь по Україні. Представник Білого дому також наголосив, що Сполучені Штати продовжать запроваджувати санкції проти всіх, хто сприяє незаконній передачі зброї російському агресору.

Водночас він підкреслив, що найефективнішою допомогою Україні з боку США стало б ухвалення Конгресом нового пакету допомоги Україні без подальших зволікань.