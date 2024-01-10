Росія за добу втратила 800 військових, 12 артсистем і 11 безпілотників – Генштаб

За минулу добу Росія втратила в Україні приблизно 800 військових, 13 бронемашин, 12 артилерійських систем, 11 безпілотників, 2 реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) та іншу військову техніку.

Про це повідомили﻿ в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати РФ з 24.02.22 по 10.01.24 орієнтовно склали: