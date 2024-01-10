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Росія за добу втратила 800 військових, 12 артсистем і 11 безпілотників – Генштаб

Росія за добу втратила 800 військових, 12 артсистем і 11 безпілотників – Генштаб
Фото: Facebook

За минулу добу Росія втратила в Україні приблизно 800 військових, 13 бронемашин, 12 артилерійських систем, 11 безпілотників, 2 реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) та іншу військову техніку.

Про це повідомили﻿ в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати РФ з 24.02.22 по 10.01.24 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 366790 (+800) осіб,
  • танків – 6038 (+2) од,
  • бойових броньованих машин – 11216 (+13) од,
  • артилерійських систем – 8684 (+12) од,
  • РСЗВ – 956 (+2) од,
  • засобів ППО – 639 (+1) од,
  • літаків – 329 (+0) од,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6834 (+11),
  • крилатих ракет – 1805 (+0),
  • кораблів /катерів – 23 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 11575 (+23) од,
  • спеціальної техніки – 1336 (+3)

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