Майже 50 країн засудили поставки ракет з КНДР до Росії – МЗС

Міністри закордонних справ 47 країн у спільній заяві засудили постачання Північною Кореєю балістичних ракет Росії. Текст заяви опублікований на сайті Міністерства закордонних справ України, повідомляє Європейська правда.

Заяву підписали, зокрема, представники США, Великої Британії, Австралії, Німеччини, Канади, а також Євросоюзу.

"Передача цієї зброї збільшує страждання українського народу, підтримує агресивну війну Росії та підриває глобальний режим нерозповсюдження. Використання Росією балістичних ракет КНДР в Україні також надає КНДР цінну технічну та військову інформацію" , – йдеться в документі.

У заяві підкреслюється, що передача балістичних ракет разом із будь-якою іншою зброєю і пов’язаними матеріалами з КНДР до Росії порушує численні резолюції Ради безпеки ООН.

Міністри закликали КНДР і Росію дотримуватися відповідних резолюцій Радбезу ООН і негайно припинити всі дії, які їх порушують.

"Поки Росія запускає хвилі ракет і безпілотників проти українського народу, ми продовжуватимемо разом підтримувати Україну. Ми також закликаємо КНДР відповісти на численні й справжні пропозиції повернутися до дипломатії, єдиного шляху до міцного миру на Корейському півострові" , – наголосили глави МЗС.

Нагадаємо, минулого тижня координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі зазначив, що США мають докази отримання Росією балістичних ракет із Північної Кореї та їх запуску по Україні, а також переговорів Москви й Тегерана про отримання аналогічного озброєння, про що також писали ЗМІ.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що Україна поки не має інформації про використання Росією балістичних ракет, які передала Північна Корея.

Повідомляли, що Сполучені Штати готують додаткові санкції проти осіб, причетних до передання Росії військової допомоги з Північної Кореї та Ірану – зокрема балістичних ракет.