Volkswagen планує додати ChatGPT у свої автомобілі

Німецький автовиробник Volkswagen оголосив про плани додати підтримку популярного чат-бота ChatGPT на основі штучного інтелекту в свої автомобілі, оснащені голосовим помічником IDA, повідомляє Економічна правда.

Інтеграція, яка запланована на другий квартал цього року, починаючи з Європи, спочатку буде доступна в лінійці електромобілів Volkswagen, зокрема ID.7, ID.4, ID.5, ID.3, а також їхні нові моделі Tiguan, Passat, Golf.

Водіям у Сполучених Штатах доведеться почекати, оскільки Volkswagen заявив, що ця функція все ще розглядається та проходить внутрішні схвалення для цього ринку. Зазначається, що ChatGPT, розроблений компанією OpenAI, останнім часом привернув значну увагу світу, а Volkswagen став найбільшим автовиробником, який готовий впровадити цю технологію.

Водночас інший німецький автовиробник Mercedes-Benz вже інтегрував розмовного ШІ-бота у свою інформаційно-розважальну систему MBUX ще в червні.