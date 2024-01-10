Зеленський почав візити до країн Балтії: сьогодні у Литві
Президент України Володимир Зеленський у середу, 10 січня, почав візити до країн Балтії. Сьогодні він відвідує Литву.
Про це президент повідомив у своєму Telegram-каналі.
Також Зеленський зазначив, що згодом відвідає Латвію та Естонію. Балтійські країни він назвав "надійними друзями та принциповими партнерами".
"Згодом буду в Талліні та Ризі, а сьогодні – Вільнюс. Переговори з Президентом, Прем’єр-міністром, Спікером Сеймасу. Зустрічі з представниками політичних сил, ЗМІ та української громади", – йдеться в повідомленні.
Президент додав, що основними темами візиту є безпека, інтеграція до ЄС та НАТО, співпраця в галузі радіоелектронної боротьби (РЕБ) і дронів, а також подальша координація європейської підтримки.
"І звичайно, наша велика вдячність. За безкомпромісну підтримку України впродовж усіх 10 років війни, а особливо зараз, після початку повномасштабного вторгнення", – написав Зеленський.