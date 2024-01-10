Зеленський почав візити до країн Балтії: сьогодні у Литві

Президент України Володимир Зеленський у середу, 10 січня, почав візити до країн Балтії. Сьогодні він відвідує Литву.

Про це президент повідомив﻿ у своєму Telegram-каналі.

Також Зеленський зазначив, що згодом відвідає Латвію та Естонію. Балтійські країни він назвав "надійними друзями та принциповими партнерами".

"Згодом буду в Талліні та Ризі, а сьогодні – Вільнюс. Переговори з Президентом, Прем’єр-міністром, Спікером Сеймасу. Зустрічі з представниками політичних сил, ЗМІ та української громади" , – йдеться в повідомленні.

Президент додав, що основними темами візиту є безпека, інтеграція до ЄС та НАТО, співпраця в галузі радіоелектронної боротьби (РЕБ) і дронів, а також подальша координація європейської підтримки.