У 2023 році українці купили на 45% менше вживаних авто

Понад 75% від всіх легковиків, які торік купили українці, були вживані авто, ввезені з-за кордону. У 2023 році придбали 214,4 тис. таких авто – на 45% менше, ніж роком раніше.

Про це повідомляє﻿ "Укравтопром".

Водночас така кількість вперше зареєстрованих в країні вживаних машин у три з половиною рази перевищила річний обсяг ринку нових легковиків.

Середній вік вживаних авто, які у 2023 році перейшли на українську реєстрацію, становив 10 років.

Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 45%. Далі йдуть:

дизельні – 33%;

електромобілі – 14%;

авто з ГБО – 5%;

гібриди – 3%.

Лідером серед ввезеного секонд-хенду став Volkswagen Golf.

До топ-10 найпопулярніших моделей 2023 року увійшли: