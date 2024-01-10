У 2023 році українці купили на 45% менше вживаних авто
Понад 75% від всіх легковиків, які торік купили українці, були вживані авто, ввезені з-за кордону. У 2023 році придбали 214,4 тис. таких авто – на 45% менше, ніж роком раніше.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Водночас така кількість вперше зареєстрованих в країні вживаних машин у три з половиною рази перевищила річний обсяг ринку нових легковиків.
Середній вік вживаних авто, які у 2023 році перейшли на українську реєстрацію, становив 10 років.
Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 45%. Далі йдуть:
- дизельні – 33%;
- електромобілі – 14%;
- авто з ГБО – 5%;
- гібриди – 3%.
Лідером серед ввезеного секонд-хенду став Volkswagen Golf.
До топ-10 найпопулярніших моделей 2023 року увійшли:
- Volkswagen Golf - 16123 од.;
- Renault Megane - 14392 од.;
- Skoda Octavia - 10261 од.;
- Volkswagen Passat - 8543 од.;
- Nissan Leaf - 5190 од.;
- Ford Focus - 4646 од.;
- Nissan Qashqai - 4339 од.;
- Volkswagen Touran - 4181 од.;
- Volkswagen Tiguan - 4075 од.;
- Audi A4 - 3940 од.