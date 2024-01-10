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У 2023 році українці купили на 45% менше вживаних авто

У 2023 році українці купили на 45% менше вживаних авто
Фото: Pixabay

Понад 75% від всіх легковиків, які торік купили українці, були вживані авто, ввезені з-за кордону. У 2023 році придбали 214,4 тис. таких авто – на 45% менше, ніж роком раніше.

Про це повідомляє﻿ "Укравтопром".

Водночас така кількість вперше зареєстрованих в країні вживаних машин у три з половиною рази перевищила річний обсяг ринку нових легковиків.

Середній вік вживаних авто, які у 2023 році перейшли на українську реєстрацію, становив 10 років.

Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 45%. Далі йдуть:

  • дизельні – 33%;
  • електромобілі – 14%;
  • авто з ГБО – 5%;
  • гібриди – 3%.

Лідером серед ввезеного секонд-хенду став Volkswagen Golf.

До топ-10 найпопулярніших моделей 2023 року увійшли:

  1. Volkswagen Golf - 16123 од.;
  2. Renault Megane - 14392 од.;
  3. Skoda Octavia - 10261 од.;
  4. Volkswagen Passat - 8543 од.;
  5. Nissan Leaf - 5190 од.;
  6. Ford Focus - 4646 од.;
  7. Nissan Qashqai - 4339 од.;
  8. Volkswagen Touran - 4181 од.;
  9. Volkswagen Tiguan - 4075 од.;
  10. Audi A4 - 3940 од.

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