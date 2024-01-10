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У яких областях найвищі та найнижчі пенсії – дані ПФУ

У яких областях найвищі та найнижчі пенсії – дані ПФУ
Фото: Курс України

Станом на 1 січня 2024 року в Україні налічується 10,5 млн пенсіонерів, а середня пенсія становить 5 385 гривень. Серед регіонів України найвищі пенсії у Києві - 7 249 гривень.﻿ Про це свідчать дані Пенсійного фонду України (ПФУ), пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Далі йдуть Рівненська (6 790 гривень), Донецька (6 622 гривні), Луганська (6 334 гривні) та Житомирська (5 924 гривні) області.

ПФУ назвав регіони України з найвищими та найнижчими пенсіями

Найнижчі пенсії Тернопільській (4 070 гривень), Чернівецькій (4 256 гривень) та Закарпатській (4 262 гривні) областях.

Пенсії у 2023 році

Нагадаємо, середній розмір пенсії за 2023 рік зріс на 762,66 гривень або на 16,5% до 5 385,25 гривень. Водночас офіційний рівень інфляції в Україні за 2023 рік становив близько 5%.

Основне збільшення розміру пенсій у 2023 році відбулося під час індексації, яка пройшла з 1 березня.

За даними ПФУ, більше половини українців отримують пенсії до 4 тисяч гривень. Пенсії понад 10 тисяч гривень отримували 1,15 млн українців.

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