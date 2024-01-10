Bloomberg: Рекордне буріння нафти в РФ доводить стійкість до санкцій

У 2023 році Росія наблизилась до другого року рекордного буріння нафти, що є ще одним доказом стійкості країни до санкцій Заходу. Про це пише Bloomberg, повідомляє Економічна правда.

Бум активності відбувся разом із відновленням як обсягу, так і вартості російського експорту нафти, і є яскравою ілюстрацією того, як промисловість викопного палива країни була ключовим джерелом коштів для війни проти України, пише видання.

"Росія є значно більш незалежною у своїх нафтопромислових послугах, ніж прийнято вважати" , – зазначив аналітик з нафти та газу в московській компанії BCS Global Markets Рональд Сміт.

За 11 місяців 2023 року Росія пробурила нафтовидобувні свердловини загальною глибиною 28 100 кілометрів, згідно з галузевими даними, доступними Bloomberg.

"Високі темпи буріння – на тлі досить статичного видобутку – також є ознакою деяких довгострокових проблем, які можуть виникнути в нафтовому секторі Росії в результаті міжнародної ізоляції Москви. Промисловість докладає більше зусиль, щоб зберегти видобуток зі своїх найстаріших свердловин, тоді як нові проєкти, які підтримуватимуть видобуток у найближчі десятиліття, повинні адаптуватися до обставин, що змінилися в країні" , – йдеться у матеріалі Bloomberg.

За даними аналітиків розвідувальної фірми Kpler і московського консультанта Yakov & Partners, загалом у 2023 році експлуатаційне буріння в Росії досягне 30 тис км.

Збільшення відбувається попри тиск західних країн на енергетичну галузь країни, яка є ключовим джерелом коштів для війни Кремля в Україні. Сектор став об’єктом санкцій, починаючи від заборони імпорту та обмеження цін до заборони на експорт технологій, пише видання.

"Лише близько 15% внутрішнього ринку буріння в країні залежить від технологій так званих недружніх країн" , – зауважила віцепрезидент із розвідки та видобутку дослідницької фірми Rystad Energy A/S Дарія Мельник.

Вихід великих західних нафтосервісних компаній з Росії мав мінімальний вплив, оскільки в основному залишив недоторканими їхні місцеві дочірні компанії.