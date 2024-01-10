Військові США та Британії відбили наймасованішу атаку в Червоному морі

Військово-морські сили США і Великої Британії збили 21 запущений хуситами об'єкт, дрони і ракети, які ті випустили з території Ємену під час однієї з найбільших своїх атак у Червоному морі за останні місяці. Про це заявило Центральне командування США, повідомляє Європейська правда.

Згідно з повідомленням, у вівторок близько 21:15 з Ємену запустили 18 ударних безпілотників, дві протикорабельні крилаті ракети та одну протикорабельну балістичну ракету. М

Міністр оборони Британії Грант Шаппс заявив у Twitter (X), що це наймасованіша на сьогодні атака підтримуваних Іраном хуситів у Червоному морі.

Спільними зусиллями винищувачів F/A-18 з американських есмінців Dwight D. Eisenhower, Gravely, Laboon, Mason та британського есмінця Diamond їх вдалося збити.

Атака була спрямована на міжнародні судноплавні шляхи в південній частині Червоного моря, якими рухалися десятки торгових суден, йдеться в заяві.

За повідомленням центрального командування США, внаслідок масованого запуску безпілотників та ракет не було пошкоджено жодного судна й ніхто не постраждав.

Як відомо, за останні місяці торгові судна під прапорами різних країн неодноразово потрапляли під обстріли і зазнавали безпосередніх нападів бойовиків-хуситів, що діють з території Ємену.

У відповідь США оголосили місію за участю 10 союзників для захисту торгового судноплавства.

На початку січня у ВМС США розповіли, що за час місії сили коаліції збили 19 безпілотників та ракет, а також потопили три невеликих катери, з якими хусити напали на торгове судно і пробували піднятися на борт.