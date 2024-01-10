Британська розвідка проаналізувала випадкові скидання боєприсів росіянами
Розвідка Великої Британії проаналізувала епізоди, коли Росія випадково скидала боєприпаси на міста на своїй території та окуповані нею населені пункти України, повідомляє Європейська правда.
Про це йдеться в розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії за 10 січня.
Розвідка нагадує, що 2 січня російська авіація скинула ракету на село Петропавлівка Воронезької області, що підтвердило російське Міноборони.
А нещодавно на окуповане місто Рубіжне Луганської області впала авіабомба.
Обидва випадки сталися під час російських бойових вильотів.
Перед цим у квітні 2023 року російський літак Су-34 скинув авіабомбу на Бєлгород.
"Постійна схильність Росії до інцидентів з боєприпасами, ймовірно, посилюється недостатньою підготовкою і втомою екіпажів, що призводить до поганого виконання тактичних завдань під час місій", – йдеться в огляді.