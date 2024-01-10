Два безпілотники впали на аеродромі в Енгельсі – Astra

Два безпілотники впали на територію військового аеродрому в російському Енгельсі.

Про це повідомляє Astra з посиланням на джерела.

У Міноборони РФ вночі відзвітували про атаку на Саратовську область. У відомстві заявили, що над регіоном було збито БПЛА.

За даними медіа, безпілотників було два, їх було збито і впало на територію військового аеродрому "Енгельс 2". Про наслідки невідомо.

Станом на 2021 авіабаза Енгельс — єдина в РФ, де базуються стратегічні бомбардувальники Ту-160. З лютого 2022 року база використовується для масштабних авіаударів Україною. 26 грудня 2022 року після атаки на аеродром загинули троє російських військовослужбовців.