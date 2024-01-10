Суд поновив на посаді суддю Львова, у якого знайшли громадянство РФ

Київський окружний адміністративний суд 10 січня задовольнив позов ексголови Касаційного господарського суду у складі Верховного суду Богдана Львова щодо поновлення на посаді судді і виплати заробітної плати "за час вимушеного прогулу", повідомляє Радіо Свобода.

Раніше журналісти "Схем" виявили, що Богдан Львов має громадянство Російської Федерації. Сам він це заперечує. У Верховному суді відмовились повідомити, чи планують подавати апеляцію на рішення Київського окружного адмінсуду.

Представниця Верховного суду відмовилася коментувати, чи будуть подавати апеляцію на рішення Київського окружного адміністративного суду.

У розмові зі "Схемами" напередодні судового засідання голова Верховного суду Станіслав Кравченко прямо не відповів, чи буде Верховний суд подавати апеляційну скаргу в разі задоволення позову Львова. "Ми ще не бачили рішення, я не можу знати, що буде в тому рішенні написано, як можна так завчасно говорити?" – сказав Кравченко.

Раніше стало відомо, що Державна міграційна служба України зупинила розгляд питання про позбавлення громадянства України екссудді Верховного суду Богдана Львова, у якого "Схеми" виявили паспорт РФ. У відомстві не дали відповіді на запит журналістів про причини такого рішення, пославшись на "конфіденційність" такої інформації. Про зупинення розгляду вперше стало відомо 7 грудня, під час судового засідання за позовом Львова до Верховного суду про поновлення на посаді судді.

5 жовтня 2022 року Голова Верховного суду Всеволод Князєв відрахував голову Касаційного господарського суду Богдана Львова зі штату Верховного суду на підставі листа СБУ про наявність у нього громадянства РФ.

15 вересня того ж року журналісти-розслідувачі "Схем" опублікували розслідування "Український суддя з російським паспортом", в якому навели численні докази з низки джерел та баз даних, в тому числі публічних, що голова Касаційного господарського суду у складі Верховного суду Богдан Львов є громадянином Російської Федерації. Він отримав громадянство ще у 1999 році у Москві, на той момент вже працюючи суддею в Україні. А у 2012 році оновив паспорт після досягнення 45-річчя.

Журналісти встановили, що в день підпису заяви про отримання паспорта, оформленої від його імені, він перебував у Москві. Саме за російським паспортом Богдана Львова проводилися операції з незадекларованим нерухомим майном його родини в Москві, йшлося в розслідуванні з посиланням на історичні витяги з реєстру нерухомості РФ. В день оформлення цієї угоди він також приїжджав до російської столиці потягом з Києва. Його дружина, яка народилася в Москві, також має громадянство РФ.

У коментарі журналістам до виходу розслідування сам суддя заперечив, що має російське громадянство, але не надав документальних підтверджень своїх слів.

Згідно з Конституцією України, набуття суддею громадянства іншої країни – це підстава для припинення його повноважень. У коментарі журналістам до виходу розслідування сам суддя заявив, що російського громадянства у нього немає, але попросив надати йому документи і час, щоб "розібратися", після чого не надав додаткових доказів на підтвердження своїх слів.

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