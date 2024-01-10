Литва схвалила новий пакет допомоги Україні на 200 млн євро

Литва схвалила пакет довгострокової військової допомоги Україні на суму 200 млн євро. Також анонсовано нові поставки на січень та лютий.﻿ Про це заявив президента Литви Гітанаса Науседа під час спільної пресконференції з українським главою держави Володимиром Зеленським, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

"Ми продовжуємо підтримувати відважних українців у їхній боротьбі усіма засобами: військовими, економічними й політичними. На Раді національної оборони ми схвалили пакет довгострокової військової допомоги на суму 200 млн євро" , - заявив Науседа.

За словами президента Литви, в січні його країна відправить Україн боєприпаси, генератори, системи детонації, а в лютому - бронетранспортери М577.

Зокрема Литва тренуватиме українських солдатів й зміцнюватиме співпрацю в оборонній промисловості з Україною.

"Підписані сьогодні угоди між українською та литовською оборонною промисловістю є ще одним прикладом нашої тісної військової співпраці" , - додав Науседа.

Візит Зеленського до Литви

Сьогодні, 10 січня, президент України прибув з візитом до Литви. Він планує провести переговори з президентом, прем'єр-міністром, спікером сейму Литви. Зокрема очікується зустріч з представниками політичних сил, ЗМІ та української громади.

Серед головних тем переговорів:

безпека;

інтеграції до ЄС та НАТО;

співпраця в галузі РЕБ й дроні;

подальша координація європейської підтримки.

Також очікується візит президента до Латвії й Естонії.