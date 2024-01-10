Папа Римський про удари РФ по Україні: Не можна виправдати

Папа Франциск наголосив, що масовані російські атаки на Україну "не можуть бути виправдані жодним чином", назвавши їх "негідними та неприйнятними", повідомляє Українська правда.

Глава УГКЦ Блаженніший Святослав 29 грудня минулого року надіслав Папі Франциску листа, повідомивши йому про трагічні наслідки найбільшої ракетної атаки Росії на Україну. У листі-відповіді Папа Франциск заявив:

"Вкотре через Вашу (глави УГКЦ - ред.) особу бажаю висловити мою близькість до "багатостраждальної України", оплакувати загиблих та повірити їх Божому милосердю, потішити поранених і обійняти всіх, хто страждає у будь-який спосіб. Я близький до душпастирів, що намагаються дати надію людям у "ситуації, котра здається все більше безнадійною".

… Разом із Вами поділяю ті самі почуття зневаги та болю, які Ви відчуваєте перед військовими операціями, котрі, завдавши удару по цивільному населенню та цивільній інфраструктурі всієї країни, є негідними та неприйнятними і не можуть бути оправдані жодним чином".

Як наголосив Папа Франциск у листі, він уважає вкрай небезпечним, що "на тлі драматичних міжнародних подій є ризик, що війна в Україні може стати „забутою" війною". Тому "нашим обов’язком є зробити все для того, щоб ця війна не була оповита тишею, не лише для того, щоби вжахатися перед трагічними фактами, але насамперед для того, щоби змусити всіх, хто відповідальний, та міжнародну спільноту до пошуку мирних рішень".

У листі Папа Франциск також заявив, що використовує кожну нагоду, щоби війна в Україні не стала "забутою".