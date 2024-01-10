Ізраїль продовжив дозвіл на перебування українців до кінця року
Уряд Ізраїлю продовжив дозвіл на перебування громадян України в країні до кінця 2024 року. Про це заявили у посольстві України в Ізраїлі, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.
"Вітаємо рішення уряду Ізраїлю продовжити дозвіл на перебування громадян України в Ізраїлі до кінця 2024 року! Це особливо щедро в такі непрості часи для держави Ізраїль", - йдеться у повідомленні.
Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук зазначив, що наша країна високо цінує це рішення.
"Наші народи переживають разом найважчі часи, і навіть зараз ми відчуваємо підтримку ізраїльського народу", - додав він.