Ізраїль продовжив дозвіл на перебування українців до кінця року

Уряд Ізраїлю продовжив дозвіл на перебування громадян України в країні до кінця 2024 року.﻿ Про це заявили у посольстві України в Ізраїлі, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

"Вітаємо рішення уряду Ізраїлю продовжити дозвіл на перебування громадян України в Ізраїлі до кінця 2024 року! Це особливо щедро в такі непрості часи для держави Ізраїль" , - йдеться у повідомленні.

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук зазначив, що наша країна високо цінує це рішення.