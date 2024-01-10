У Раді заблокували трибуну через постанову щодо Безуглої

У Верховній Раді депутати від опозиційних партій заблокували трибуну через відмову внести на розгляд постанову про відкликання депутатки Мар'яни Безуглої з комітети з нацбезпеки та оборони. Врешті спікер достроково закрив засідання парламенту.

Про це повідомив﻿ депутат від "Голосу" Ярослав Железняк.

Він зазначив, що низка депутатів з голосу намагалися внести в порядок денний постанову про звільнення Безуглої, але такі пропозиції відхилили.

Врешті депутати вирішили заблокувати трибуну. На фото, опублікованому Железняком, у президії стоять депутати від "Європейської солідарності".

"В результаті закрили засідання, щоб не виносити постанову по Марʼяні" , – пише Железняк.

Він зауважив, що для відкликання Безуглої "обʼєдналися люди, які в житті між собою навіть не розмовляють".