Зеленський: Союзники не тиснуть на Україну для "замороження" війни

Президент Володимир Зеленський на пресконференції з литовським колегою Гітанасом Науседою у Вільнюсі заявив, що західні союзники не тиснуть на Україну щодо "замороження" конфлікту, повідомляє Ліга.net.

"Ніякого тиску від партнерів немає щодо припинення нашого захисту <...> Є різні голоси, і є різні обговорення у медіа, я їх чув, читав. Я думаю, що партнери офіційно ще не готові нам давати відповідні сигнали. Принаймні, я їх ще не чув" , – відповів глава держави.

Зеленський додав, що російський диктатор Володимир Путін не готовий зупинятися перед метою повної окупації України, і невпевненість та нерішучість західних союзників щодо допомоги Україні тільки додає йому впевненості.