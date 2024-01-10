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Зеленський: Україні бракує сучасних систем ППО

Зеленський: Україні бракує сучасних систем ППО
Фото: Hunini

Президент Володимир Зеленський заявив, що наразі є проблеми із виробництвом і Україні не вистачає сучасних систем протиповітряної оборони. Про це він сказав на пресконференції з президентом Литви Гітанасом Науседою у Вільнюсі, повідомляє Українська правда.

"Що стосується того, що ми з партнерами не в змозі найближчим часом виробляти – це сучасні системи протиповітряної оборони. Цього бракує дуже сильно.
Росія останніми днями грудня і першими днями січня вдарила по цивільній інфраструктурі, людям... В цілому було 500 ударів (ракет і дронів). Ми змогли відбити в середньому 70% цих ударів. На жаль, ми втратили людей... Боротися із цією вражиною можна технологіями, поки ми їх ще не витіснили із нашої землі і поки не закінчилася війна, тому системи ППО – це те чого бракує №1", – сказав український президент.

За словами Зеленського, наразі багато уваги приділяють боротьбі проти дронів, виробництві своїх дронів.

Він не уточнив кількості вітчизняних БПЛА, але запевнив, що Україна нарощує виробництво.

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