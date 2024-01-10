Зеленський та Науседа підписали спільну заяву у Вільнюсі

Президенти України та Литви Володимир Зеленський та Гітанас Науседа сьогодні, 10 січня, підписали у Вільнюсі спільну заяву. Також у присутності голів держав було підписано низку двосторонніх документів, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє офіційне інтернет-представництво президента України.

Спільна заява

У документі йдеться, що президенти домовилися продовжити спільну роботу щодо забезпечення своєчасної, передбачуваної та довгострокової військової та фінансової підтримки України, зокрема через фінансовий інструмент для України (Ukraine Facility) від ЄС, Європейський фонд миру та Місію ЄС із військової допомоги Україні.

Загальна підтримка України з боку Литви перевищує 1 млрд євро і становить 1,45% ВВП цієї країни.

"Литва продовжуватиме надання військової підтримки Україні у відповідь на її термінові та довгострокові потреби, зокрема через очолювану Литвою коаліцію для допомоги Україні в розмінуванні, в питаннях постачання зброї та військового обладнання, через навчання та співпрацю оборонних індустрій, включно зі спільними підприємствами, розміщенням виробництва в Україні та сприянням обміну інформацією щодо відповідних досліджень і розробок, пов’язаних з обороною" , - вказується у заяві.

Також зазначається, що особлива увага щодо підтримки України й надалі приділятиметься забезпеченню сучасними системами ППО, безпілотними літальними апаратами, засобами радіоелектронної боротьби, а також далекобійною артилерією та боєприпасами.

Литва підтвердила свою повну підтримку Формули миру, ініційовану Зеленським, як основи для всеосяжного, справедливого й тривалого миру. Президенти підтримують проведення Глобального саміту миру найближчим часом.

Крім того, Україна та Литва підтвердили наміри активізувати співпрацю на міжнародних майданчиках, зокрема через міжнародну Кримську платформу та інші, для посилення ізоляції РФ та її спільника - Білорусь.

Також Литва підтвердила підтримку відновлення та відбудови України з акцентом на школах, дитячих садках та енергетичній інфраструктурі та своє зобов'язання продовжувати цю підтримку в тісній координації з українськими та міжнародними партнерами.

Які двосторонні документи підписано

Сьогодні у Вільнюсі у присутності лідерів двох держав було підписано низку українсько-литовських документів. Зокрема:

Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством стратегічної промисловості України та Литовською асоціацією оборонної та безпекової промисловості.

Він передбачає підтримку реалізації спільних проєктів у галузі оборонних технологій, включно з проєктами з розробки та виготовлення безпілотних літальних і наземних платформ, засобів радіоелектронної боротьби, обладнання для розмінування та інших передових рішень у сфері оборонних технологій.

Також документ передбачає спільну роботу з розробки продуктів для підвищення ситуаційної обізнаності та надання технологічної переваги в галузі традиційного озброєння, такого як бронетехніка та артилерійські системи, а також співпрацю між литовськими та українськими ОПК та науковими установами зі створення нових продуктів, зокрема в галузі кібербезпеки та комунікацій.

Підписано листи про наміри між АТ "Українська оборонна промисловість" та чотирма іноземними компаніями: RSI Europe, Brolis Semiconductors, DMEXS та NT Service. Ці підприємства займаються інноваційними розробками та виробництвом у військовій сфері.

Вони спеціалізуються на створенні та виготовленні сучасних засобів РЕБ, систем дистанційного ініціювання підриву, оптики для стрілецької зброї, а також систем спостереження.

Візит Зеленського до Литви

Сьогодні президент Володимир Зеленський повідомив, що прибув з робочим візитом до столиці Литви. Він провів переговори з литовським лідером Гітанасом Науседою. Українська та литовська сторони підписали двосторонні угоди.

Зеленський проведе також з литовським прем'єром, спікером сейму, представниками політичних сил, ЗМІ та української громади.

Також повідомлялося, що після Литви український президент відвідає Естонію та Латвію.