ОДА: Росіяни вдарили авіабомбами по Куп′янщині, загинула жінка

Російські загарбники 10 січня скинули керовані авіабомби на село Вільхуватка Куп’янського району Харківської області, у результаті чого загинула 48-річна жінка, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram.

"Окупанти завдали ударів керованими авіабомбами по селу Вільхуватка Куп’янського району. Внаслідок ворожого удару загинула 48-річна жінка".

За його словами, було пошкоджено 10 приватних будинків, магазин. Також внаслідок обстрілу виникла пожежа в школі.

Наразі екстрені служби продовжують ліквідацію наслідків.