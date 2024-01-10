В Україні зафіксовано рекорд споживання електроенергії 10 січня

10 січня системний оператор НЕК "Укренерго" зафіксував рекорд споживання електроенергії, повідомляє Економічна правда.

Про це йдеться в повідомленні оператора.

"Сьогодні новий рекорд споживання, особливо в ранкові години. Диспетчерський центр "Укренерго" упродовж всього дня докладає зусиль, щоби збалансувати роботу енергосистеми" , - наголошується в повідомленні.

"Укренерго" вчергове закликало українців ощадливо споживати електроенергію.

Нагадуємо:

Вранці 10 січня "Укренерго" повідомило, що в країні фіксується незначний дефіцит електроенергії.

Проте споживання зростає через використання потужних електроприладів для опалювання в морозну погоду.

Крім того, фіксується стрімке зростання споживання електрики в областях, де відновлюють енергопостачання.