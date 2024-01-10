У Міноборони розповіли про хід навчання українських пілотів на F-16

Українські пілоти нині проходять навчання польотам на західних винищувачах F-16 та експлуатації цих літаків за різними програмами та групами у кількох країнах-учасницях "Авіаційної коаліції", повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram-канал першого заступника міністра оборони України генерал-лейтенанта Олександра Павлюка.

"Відзначу зусилля, які здійснюють партнери в межах "Авіаційної коаліції" щодо розвитку бойових спроможностей авіації ПС ЗС України. Кожна країна робить свій внесок" , - вказується у публікації.

Офіцер зауважив, що йдеться не лише про гарантії надання літаків, але також допомогу з боєприпасами та усім необхідним для ефективного захисту українського неба завдяки винищувачам F-16.

Щодо навчання українських пілотів, то наразі різні групи фахівців проходять тренування за різними програмами, розповів Павлюк. Зокрема:

молоді пілоти підвищують свій професійний рівень, здійснюючи учбові польоти за міжнародними процедурами у Великій Британії, щоби потім перейти до перенавчання на літаки F-16;

досвідчені пілоти та наземний персонал проходять перенавчання на літаки F-16 в Данії та США;

інші групи українських пілотів та авіаційного персоналу, які наразі підвищують рівень володіння спеціалізованою авіаційною англійською мовою у Великій Британії, Канаді, Польщі та США - найближчим часом приєднаються до програми перенавчання на літаки F-16.

"Авіаційна коаліція"

До міжнародної коаліції щодо навчання українських авіаторів на літаках F-16, та зокрема передачі нашій країні цих винищувачів, увійшли ряд держав-членів НАТО та партнерів:

Бельгія,

Велика Британія,

Данія,

Греція,

Нідерланди,

Норвегія,

Люксембург,

Канада,

Польща,

Румунія,

Сполучені Штати Америки,

Чехія,

Франція,

Швеція.

F-16 для України

Нещодавно офіційно стало відомо, що перша група українських пілотів завершила базову програму навчання у Британії та розпочала тренування на винищувачах F-16 у Данії.

22 грудня 2023 року прем'єр Нідерландів Марк Рютте розповів, що уряд країни прийняв рішення щодо підготовки перших 18 винищувачів F-16 до передачі Україні.

Нещодавно Норвегія повідомила, що у Данію прибули перші норвезькі F-16, на яких будуть вчитись українські пілоти.

А вже 8 січня перший заступник голови Міноборони Олександр Павлюк розповів, що Україна готує аеродрому інфраструктуру для прийому винищувачів F-16.