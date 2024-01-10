У Міноборони розповіли про хід навчання українських пілотів на F-16
Українські пілоти нині проходять навчання польотам на західних винищувачах F-16 та експлуатації цих літаків за різними програмами та групами у кількох країнах-учасницях "Авіаційної коаліції", повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє Telegram-канал першого заступника міністра оборони України генерал-лейтенанта Олександра Павлюка.
"Відзначу зусилля, які здійснюють партнери в межах "Авіаційної коаліції" щодо розвитку бойових спроможностей авіації ПС ЗС України. Кожна країна робить свій внесок", - вказується у публікації.
Офіцер зауважив, що йдеться не лише про гарантії надання літаків, але також допомогу з боєприпасами та усім необхідним для ефективного захисту українського неба завдяки винищувачам F-16.
Щодо навчання українських пілотів, то наразі різні групи фахівців проходять тренування за різними програмами, розповів Павлюк. Зокрема:
- молоді пілоти підвищують свій професійний рівень, здійснюючи учбові польоти за міжнародними процедурами у Великій Британії, щоби потім перейти до перенавчання на літаки F-16;
- досвідчені пілоти та наземний персонал проходять перенавчання на літаки F-16 в Данії та США;
- інші групи українських пілотів та авіаційного персоналу, які наразі підвищують рівень володіння спеціалізованою авіаційною англійською мовою у Великій Британії, Канаді, Польщі та США - найближчим часом приєднаються до програми перенавчання на літаки F-16.
"Авіаційна коаліція"
До міжнародної коаліції щодо навчання українських авіаторів на літаках F-16, та зокрема передачі нашій країні цих винищувачів, увійшли ряд держав-членів НАТО та партнерів:
- Бельгія,
- Велика Британія,
- Данія,
- Греція,
- Нідерланди,
- Норвегія,
- Люксембург,
- Канада,
- Польща,
- Румунія,
- Сполучені Штати Америки,
- Чехія,
- Франція,
- Швеція.
F-16 для України
Нещодавно офіційно стало відомо, що перша група українських пілотів завершила базову програму навчання у Британії та розпочала тренування на винищувачах F-16 у Данії.
22 грудня 2023 року прем'єр Нідерландів Марк Рютте розповів, що уряд країни прийняв рішення щодо підготовки перших 18 винищувачів F-16 до передачі Україні.
Нещодавно Норвегія повідомила, що у Данію прибули перші норвезькі F-16, на яких будуть вчитись українські пілоти.
А вже 8 січня перший заступник голови Міноборони Олександр Павлюк розповів, що Україна готує аеродрому інфраструктуру для прийому винищувачів F-16.