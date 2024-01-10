Словаччина не засудила постачання ракет з КНДР до Росії: немає доказів

Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар спробував пояснити, чому його країна не долучилась до спільної заяви майже пів сотні країн із засудженням постачання Росії північнокорейських ракет, повідомляє Європейська правда.

Слова Бланара наводить агентство TASR.

За словами голови словацького МЗС, Братислава "послідовно виступає" за дотримання міжнародного права і санкцій Ради безпеки ООН.

"Але ми не збираємося робити це (засуджувати порушення санкцій. – Ред.) тільки тому, що хтось підходить до нас і каже, що він так думає, але не збирається надавати нам докази на підтвердження цього", – сказав він.

Бланар запевнив, що Словаччина готова приєднатися до декларації, щойно будуть представлені докази.

"Я запевняю вас: щойно ми матимемо (докази. – Ред.) у своєму розпорядженні, й вони переконають нас, зокрема, міжнародне співтовариство на рівні Ради безпеки, ми приєднаємося до неї (заяви із засудженням. – Ред.)", – заявив міністр.

Напередодні США з майже пів сотнею країн засудили передання Північною Кореєю зброї Росії, зокрема те, що північнокорейськими ракетами на початку року завдали удару по Україні. Окрім Словаччини, з-поміж країн ЄС не підписала заяву Угорщина.

У Білому домі паралельно заявили, що під час нещодавніх атак проти України Росія знову запустила кілька балістичних ракет, отриманих з Північної Кореї.