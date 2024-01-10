ОВА: Російська армія обстріляла село на Херсонщині, поранено подружжя
Російська армія обстріляла село Червоний Маяк у Херсонській області, поранені чоловік та дружина, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомила Херсонська ОВА.
"Постраждало подружжя – чоловік 1959 року народження та жінка 1967 року народження. У них діагностували поранення кінцівок та вибухові травми.
Потерпілих доставили до медичного закладу. Лікарі надають їм допомогу".
Також унаслідок обстрілу пошкоджено щонайменше 7 житлових будинків.