Окупанти обстріляли Дніпропетровщину, двоє людей постраждали

Російська армія увечері 10 січня обстріляла Нікопольський район на Дніпропетровщині, дві людини постраждали, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"З важкої артилерії ворог тричі обстрілював Нікопольщину. Вдарив й дронами-камікадзе. Гучно було в райцентрі, Покровській сільській та Марганецькій громадах.

Постраждали 56-річний чоловік та 39-річна жінка. Вони лікуватимуться амбулаторно".

Також вибух пролунав у Кривому Розі. ППО працювала у Синельниківському районі.