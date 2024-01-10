Росіяни вдарили по підприємству у Мирнограді Донецької області, загинула людина
Російська армія вранці 10 січня завдала удару по одному із вугільнодобувних підприємств міста Мирноград на Донеччині, загинув чоловік, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомило ГУ ДСНС у Донецькій області.
"Ракета поцілила в триповерхову адмінбудівлю, внаслідок чого відбулось часткове руйнування будівлі з 3 по 1 поверхи. За інформацією під завалами перебувала 1 особа.
Під час проведення аварійно-рятувальних робіт рятувальники 9 державного пожежно-рятувального загону з-під завалів вилучили тіло чоловіка (анкетні дані встановлюються)".
Рятувальники розібрали 85 тонн зруйнованих будівельних конструкцій. Аварійно-рятувальні роботи завершені.