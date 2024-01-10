У Байдена розкритикували Трампа, який погрожував кинути Європу в разі нападу

У передвиборчій кампанії президента США Джо Байдена розкритикували Дональда Трампа, який за перебування в Білому домі обіцяв залишити Європу сам на сам, якщо на неї нападуть, повідомляє Європейська правда.

Такий коментар виданню Politico надав речник кампанії Байдена Аммар Мусса.

За словами Мусси, "думка про те, що Дональд Трамп покине наших союзників, якщо не доб’ється свого, підкреслює те, що ми вже знаємо як правду про нього: єдина людина, про яку він піклується, – це він сам".

Він додав, що загрози Трампа послабити НАТО демонструють, чому його не слід переобирати на посаду президента США у 2024 році.

"Як президент, Дональд Трамп провів чотири роки, заграючи з диктаторами й послаблюючи безпеку нашої країни", – наголосив речник кампанії Байдена.

Напередодні єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон розповів, як Дональд Трамп на посаді президента США заявив європосадовцям, що Штати вийдуть з НАТО і що Європа не має розраховувати на допомогу у разі війни.

Водночас Конгрес США вже схвалив закон, який не дозволить жодному президенту вивести Сполучені Штати з НАТО без схвалення Сенату або Палати представників.