Російські війська вдарили ракетами по Харкову, є постраждалі (Оновлено)

Увечері 10 січня окупанти вдарили ракетами по Харкову, дев'ятеро людей постраждали, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють голова ОВА Олег Синєгубов, міський голова Харкова Ігор Терехов.

"Окупанти завдають ударів. Жителі Харкова та області – перебувайте в укриттях!"

Оновлено: О 22:54 Синєгубов уточнив, що російські окупанти вдарили по Київському району Харкова, попередньо, ракетами С-300.

Є пошкодження цивільного об'єкта. За даними Терехова, висока ймовірність, що всередині будівлі постраждали люди. Є загорання авто на стоянці.

Пізніше голова ОВА повідомив, що, за попередніми даними, внаслідок ворожого удару 6 людей постраждали. Медики надають всю необхідну допомогу.

О 23:17 кількість постраждалих зросла до дев’яти осіб.

Поліція Харківської області повідомила, що всі постраждалі люди – цивільні. Серед постраждалих – двоє у важкому стані.