Bloomberg: Прем'єр Італії хоче домовитися з Орбаном щодо України

Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні намагається домовитись із угорським візаві Віктором Орбаном, аби той перестав гальмувати рішення на підтримку України в Європейському Союзі й налагодив відносини з Володимиром Зеленським, повідомляє Європейська правда.

Про це стало відомо від поінформованих людей агентству Bloomberg.

За інформацією співрозмовників Bloomberg, Мелоні пропонує партії Орбана "Фідес" увійти до об’єднання "Європейські консерватори та реформісти" (ECR) перед прийдешніми виборами до Європарламенту.

Для приєднання "Фідес" до ECR італійська прем’єрка хоче, аби Орбан змінив підхід до прагнень України до членства в ЄС і перезавантажив відносини з Києвом.

Обговорення між представниками лідерів Італії та Угорщини "відбувалися на різних рівнях, але жодного рішення не було ухвалено", пише Bloomberg.

Інтерес Мелоні полягає в посиленні представництва ECR (куди входить і її партія "Брати Італії") у Європарламенті нового скликання на тлі загального зростання рейтингів правих. Наразі група має 62 євродепутатські мандати, або 8,26%.

Із "Європейськими консерваторами та реформістами" за електоральні симпатії будуть змагатись більш крайні праві з групи "Ідентичність і демократія", а також правоцентристська Європейська народна партія, з якої "Фідес" вийшов у 2021 році.

Мелоні раніше говорила, що поки не ухвалила рішення про висунення своєї кандидатури на виборах до Європарламенту. Вона водночас заявила, що між її правою партією "Брати Італії" і німецькою "Альтернативою для Німеччини" існують "непримиренні розбіжності".