РФ може використати Придністров'я, щоб заблокувати зерновий коридор – ISW

Кремль може поновити зусилля, щоб використати невизнану "Придністровську Молдавську Республіку" для створення нестабільності в Молдові та підірвати український експорт зерна вздовж західного узбережжя Чорного моря.﻿ Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), пише Валерій Савицький, РБК-Україна.

Зазначається, що за підсумками 2023 року в румунському чорноморському порту Констанца було відвантажено рекордні 36 млн метричних тонн зерна. Близько 40% цих поставок становило українське зерно.

Раніше експерти ISW оцінювали, що українські удари по кораблях Чорноморського флоту (ЧФ) змусили російські військово-морські сили змінити моделі операцій та відвести деякі судна від своєї основної бази в окупованому Севастополі на заході Криму.

Також знищення і пошкодження суден ЧФ дозволило Києву і партнерам максимально використовувати Чорноморський зерновий коридор. Міжнародна підтримка цього проєкту продовжує зростати, попри вихід Росії з Чорноморської зернової ініціативи та погрози силою заблокувати її діяльність.

"Тож незважаючи на ослаблену присутність Росії в західній частині Чорного моря, Кремль може розглядати операцію під фальшивим прапором у Придністров’ї, як альтернативний спосіб утримати країни від участі в українському зерновому коридорі" , - йдеться у звіті ISW.

Невизнане Придністров'я

Придністров'я або Придністровська Молдовська Республіка (ПМР) - невизнана самопроголошена держава на території Молдови. ПМР займає майже всю молдовську частину лівого берега Дністра, а також кілька населених пунктів на правому березі річки.

Придністров'я проголосило свою "незалежність" у 1991 році, а у 2006 році придністровські сепаратисти захотіли приєднатися до РФ. Сьогодні на території ПМР перебувають так звані російські "миротворці". Водночас РФ досі не визнала "незалежність" Придністров'я як суб'єкта державної політики.

ПМР та масштабна війна в Україні

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, існувала загроза нападу російських військ з території Придністров'я.

Крім того, минулого року в ПМР заявляли про нібито запобігання "теракту", який готувався за вказівкою СБУ. Як пояснювали в Центрі стратегічних комунікацій, Росія використовує Придністров'я для дестабілізації ситуації в Україні та Молдові.

Також подібні заяви в Україні вважають спробою маріонеткової влади ПМР заявити про свою "суб’єктність" і випросити більше допомоги від Москви.