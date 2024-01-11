Курс валют НБУ на 11 січня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 11 січня 2024 року

Курс долара порівняно з 10 січня знизився на 3 коп. до 38.19 за 1 долар.

Курс євро впав на 2 коп. до 41.80 за 1 євро.

Курс рубля досягнув рівня 4.27 за 10 рублів.

Фунт стерлінгів подешевшав на 6 коп. до 48.59 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка знизився до рівня 44.78 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий не змінився, і його курс становив 9.63 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним із 10 січня 2024 року.