Курс валют НБУ на 11 січня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 11 січня 2024 року
Курс долара порівняно з 10 січня знизився на 3 коп. до 38.19 за 1 долар.
Курс євро впав на 2 коп. до 41.80 за 1 євро.
Курс рубля досягнув рівня 4.27 за 10 рублів.
Фунт стерлінгів подешевшав на 6 коп. до 48.59 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка знизився до рівня 44.78 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий не змінився, і його курс становив 9.63 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним із 10 січня 2024 року.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|38.192 300
|EUR
|Євро
|41.801 500
|RUB
|Рубль
|0.426 850
|GBP
|Фунт стерлінгів
|48.592 100
|CHF
|Швейцарський франк
|44.784 600
|PLN
|Польський злотий
|9.629 400