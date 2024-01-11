США хочуть від Зеленського вдосконалення плану війни – Bloomberg

США хочуть, щоб Україна вдосконалила свій план ведення війни проти РФ, і, як очікується, піднімуть це питання з президентом Володимиром Зеленським у швейцарському Давосі наступного тижня.﻿ Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела, повідомляє Європейська правда.

Очікується, що із Зеленським на цю тему говоритиме радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван, розповіли співрозмовники агентства на умовах анонімності.

За їхніми словами, американські посадовці наполягатимуть на цьому найближчими тижнями, щоб обговорити непублічні питання.

Зокрема, як розповідають джерела агентства, у США занепокоєні розбіжностями між Зеленським і головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, що нібито уповільнює зусилля з розробки нової стратегії.

Наразі українські військові розробляють плани на 2024 рік, і розглядається повний спектр варіантів, сказав один із співрозмовників.

США хочуть визначити, як найкраще спрямувати свою підтримку, щоб допомогти Україні захистити себе в наступному році, додав він.

Союзники Києва кажуть, що розробка чіткої військової стратегії для захисту нинішніх позицій і подальшого прориву через російські лінії має вирішальне значення.

За даними ЗМІ, Зеленський може наступного тижня відвідати Швейцарію щонайменше на два дні.