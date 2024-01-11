Зеленський прилетів з візитом до Естонії

Президент України Володимир Зеленський зранку у четвер, 11 січня, прибув до естонської столиці Таллінна. Про це заявив глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна, повідомляє Європейська правда.

Разом із Зеленським до естонської столиці прибув міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Велика честь вітати добрих друзів та союзників Володимира Зеленського та Дмитра Кулебу у Таллінні. Ми даємо потужний сигнал та запевнення Україні, що Естонія твердо стоїть на їхньому боці, і разом ми переможемо у цій війні" , – написав Тсахкна.

It’s a great honour to welcome good friends & allies @ZelenskyyUa & @DmytroKuleba in Tallinn ????????.



We give a strong message & confirmation to #Ukraine ???????? that #Estonia stands firmly by their side & together we will win this war! pic.twitter.com/WGeI8XaJxJ — Margus Tsahkna (@Tsahkna) January 11, 2024

Він також опублікував фото зустрічі Зеленського в аеропорту.

Напередодні Зеленський перебував з візитом у Вільнюсі. Тоді литовський президент Гітанас Науседа оголосив про плани передати Україні наступні партії військової допомоги, до яких увійдуть боєприпаси, генератори та бронемашини M577.

Далі Зеленський вирушить до Латвії.