У Пентагоні ще не знають, коли Остіна випишуть з лікарні

У Пентагоні прокоментували поточний стан здоров’я очільника відомства Ллойда Остіна, зазначивши, що він наразі залишається в лікарні. Про це йдеться в заяві речника американського оборонного відомства Пета Райдера, повідомляє Європейська правда.

Речник поінформував, що глава Пентагону перебуває в доброму стані.

Остін залишається на зв’язку з Пентагоном і продовжує стежити за операціями відомства по всьому світу.

"Наразі ми не маємо конкретної дати його виписки з лікарні, але будемо продовжувати надавати щоденні оновлення до того часу" , – йдеться в заяві речника.

Нагадаємо, у Національному військовому медичному центрі імені Волтера Ріда оголосили, що в Остіна був діагностований рак простати, і через ускладнення після операції його терміново ушпиталили на початку року.

Пентагон не інформував про стан здоров’я свого голови кілька днів ані Білий дім, ані громадськість, що вже викликало критику.

Сам Остін пізніше повідомив, що одужує, а також додав, що розуміє занепокоєння ЗМІ, й визнав, "що міг би краще виконати роботу, забезпечивши належне інформування громадськості".