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РФ за добу втратила ще понад 800 військових і 12 танків – Генштаб

РФ за добу втратила ще понад 800 військових і 12 танків – Генштаб
Фото: Facebook

За минулу добу в ході війни проти України Росія втратила приблизно 830 військових, 12 танків, 15 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню (РСЗВ) та іншу техніку.

Про це повідомили﻿ в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.01.24 орієнтовно склали:

  • особового складу − близько 367 620 (+830) осіб,
  • танків − 6 050 (+12) од,
  • бойових броньованих машин − 11 238 (+22) од,
  • артилерійських систем − 8 699 (+15) од,
  • РСЗВ − 957 (+1) од,
  • засобів ППО − 641 (+2) од,
  • літаків − 329 (+0) од,
  • гелікоптерів − 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 6 834 (+0) од,
  • крилатих ракет − 1 806 (+1) од,
  • кораблів/катерів − 23 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 11 596 (+21) од,
  • спеціальної техніки − 1 337 (+1) од.

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