РФ за добу втратила ще понад 800 військових і 12 танків – Генштаб

За минулу добу в ході війни проти України Росія втратила приблизно 830 військових, 12 танків, 15 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню (РСЗВ) та іншу техніку.

Про це повідомили﻿ в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.01.24 орієнтовно склали: