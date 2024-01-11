Президент Румунії хоче очолити Єврораду після Мішеля – ЗМІ

Президент Румунії Клаус Йоганніс хоче стати наступним президентом Європейської ради після того, як посаду залишить Шарль Мішель, який балотуватиметься на виборах до Європарламенту. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, повідомляє Європейська правда.

Як зазначає агентство, Йоганніс приєднується до невеликого списку претендентів на цю посаду, серед яких раніше називали експрем’єра Італії Маріо Драгі та очільник МЗС Люксембургу Ксав'є Беттеля.

Наприкінці року завершується другий президентський термін Йоганніса і він не має права балотуватися знову.

Водночас агентство зазначає, що йому буде нелегко отримати посаду очільника Євроради, якщо президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн залишиться на другий термін, оскільки вони обоє є членами правоцентристської Європейської народної партії.

Представник офісу Йоганніса відмовився коментувати плани румунського президента.

Що стосується інших названих кандидатів, то джерела Bloomberg розповідають, що Драгі не зацікавлений у роботі в ЄС.

А Ксав'є Беттель у понеділок в інтерв'ю RTL заявив, що поки що він не є кандидатом на посаду в ЄС і хоче залишитися у своїй країні.

Нагадаємо, вихідними президент Євроради Шарль Мішель заявив, що висуватиме свою кандидатуру на виборах до Європейського парламенту в червні і тому достроково залишить посаду.

Якщо це станеться, і лідерам ЄС не вдасться швидко дійти згоди щодо наступника Мішеля, головування у Європейській раді тимчасово перейде до прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана – лідера країни, яка головуватиме у Раді ЄС з липня 2024 року до грудня.